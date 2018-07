Dali Paris a fait peau neuve à Montmartre

Après quatre mois de travaux, l'Espace Dali, qui existe depuis plus de 25 ans à Montmartre, propose une nouvelle scénographie plus moderne et plus lumineuse avec des murs pivotants pour les expositions temporaires. On y découvre notamment plus de 300 œuvres de Salvador Dali. On y apprend également que l'artiste aimait entre autres les animaux aux longues pattes, les jeux d'optiques, les maths et le corps féminin. Le musée consacre aussi une partie à Gala, sa femme, qui était également sa muse. Vous pourrez visiter les lieux n'importe quel jour de la semaine et y acquérir une œuvre à partir de 5 000 euros.



Ce lundi 2 juillet 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle du musée Dali. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 02/07/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.