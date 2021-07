Daniel Auteuil se lance dans la chanson avec la complicité de Fanny Ardant

Des notes de piano, une caméra qui s’avance et un nom qui s’affiche à l’écran. Si celui de Daniel Auteuil a l’habitude d’apparaître au générique de films, c’est la première fois qu’il ouvre un clip musical. Qui plus est le sien.

"Comme un jeu dans le secret de ma chambre et puis parce qu’on a le cœur trop plein, une envie de partage. Alors comme c’est mon métier, je suis passé de ma chambre à la scène. Et sur une envie, une certitude, je suis passé de la scène à cet album. Ma rencontre avec Gaëtan Roussel a été une évidence", explique-t-il dans un communiqué. Le chanteur du groupe Louise Attaque parlait lui d’une "histoire d’amitié" auprès de BFMTV en mars.

Les deux hommes ont travaillé ensemble depuis plus d’un an pour mettre en musique des compositions personnelles ainsi que des poèmes de Toulet, Baudelaire, Apollinaire et Rimbaud. "La fréquentation de ces grands auteurs m’a donné le culot d’écrire à mon tour", glissait le comédien sur Europe 1 fin juin. De leur collaboration est né tout un album, dont la sortie est prévue pour le 17 septembre prochain. Autant de titres que Daniel Auteuil défendra d’abord sur scène dans son spectacle musical "Déjeuner en l’air", qu’il présentera aux Francofolies de La Rochelle en juillet, accompagné par un guitariste et un pianiste. Une tournée doit suivre à la rentrée.