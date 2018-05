Dans les coulisses du Festival de Cannes 2018

L'hôtel Martinez est l'un des symboles de Cannes. En plein festival, l'établissement est rempli de célébrités et de gardes du corps. Tout le personnel de l'hôtel est également pris dans l'effervescence de l'événement. L'hôtel Martinez est l'endroit le plus couru avant la montée des marches.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.