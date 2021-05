"Dans mon esprit, c’est derrière moi" : Sandra Oh ferme la porte à un retour dans Grey’s Anatomy

ADIEUX DÉFINITIFS – Interrogée dans le podcast du "Los Angeles Times" "Asian Enough", l’actrice canadienne a mis fin aux espoirs des fans de la série médicale qui espéraient l’apercevoir dans les prochains épisodes.

"Oh mon dieu, non". Sa réponse est sans équivoque. Sandra Oh a confirmé qu’elle ne renfilerait pas la blouse du docteur Cristina Yang qu’elle a portée pendant dix saisons dans Grey’s Anatomy. "J’adore ça et c’est aussi pour ça que j’apprécie la série, parce qu’on me pose encore la question", a déclaré l’actrice canadienne qui était interrogé sur son potentiel retour dans le programme médical. Elle a profité de son interview au podcast Asian Enough du Los Angeles Times pour remercier les fans qui sont nombreux à souhaiter la voir reprendre son rôle. "C’est très rare d’être capable de mesurer ainsi l’impact d’un personnage", explique-t-elle.

Ellen Pompeo et Sandra Oh dans la série médicale "Grey's Anatomy". − ABC

"J’ai laissé cette série, mon dieu, il y a presque 7 ans. Dans mon esprit, c’est derrière moi. Mais pour beaucoup de personnes, c’est encore bien présent. Je comprends et j’adore ça mais j’ai avancé donc s’il vous plaît venez avec moi dans Killing Eve, The Chair (bientôt sur Netflix, ndlr) et mes autres projets", poursuit-elle, invitant le public à découvrir ses nouveaux personnages "encore plus profondément intégrés dans l’expérience des Asiatiques aux États-Unis". Nommée cinq fois aux Emmy Awards et lauréate d’un Golden Globe pour son travail dans Grey’s Anatomy, Sandra Oh en a incarné l’un des personnages les plus emblématiques.

Plus que sa meilleure amie, Cristina Yang était "la personne" de Meredith Grey. Le personnage s’est envolé pour la Suisse à la fin de la saison 10 mais n’a pas coupé le contact pour autant. Ses SMS échangés avec l’héroïne apparaissent régulièrement à l’écran. Une présence a minima qui aurait pu gagner en épaisseur avec un retour en chair et en os de Sandra Oh. Les attentes des téléspectateurs étaient d’autant plus grandes que de nombreux comédiens ayant quitté la série ont joué les invités surprises dans la saison 17 actuellement diffusée aux États-Unis et prochainement sur TF1.

Vous aimez le cinéma ? Alors découvrez notre podcast "Le cinéma c'est la vie en mieux !" Écoutez ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée : Sur APPLE PODCAST Sur DEEZER Sur SPOTIFY "Le cinéma, c’est la vie en mieux", c'est le podcast qui va vous donner envie de retourner au ciné. Dans chaque épisode, Jérôme Vermelin part à la rencontre des acteurs, des réalisateurs, des producteurs et de tous ceux qui font l’actualité du Septième art. Ils partagent avec lui leur passion du métier. Les films qui leur ont donné envie de sauter le pas. Et leurs petits secrets de tournage...

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.