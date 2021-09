Vaimalama Chaves rejoint le casting de "Danse avec les stars"

Elle suit les traces de Sophie Vouzelaud, première dauphine de Miss France qui avait intégré la saison 6 et d'Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016 qui perdu en finale face à Clément Rémiens en 2018, ainsi que Sylvie Tellier qui a participé au programme en 2016.

Réputée pour son franc-parler et son humour légendaire, Vaimalama Chaves pourrait être une redoutable candidate face aux douze célébrités déjà annoncées. La jeune femme de 26 ans fera face à Dita Von Teese, la reine de l'effeuillage burlesque, le jeune youtubeur Michou, les chanteuses Lola Dubini, Lââm et Wejdene, le chanteur Tayc, l'acteur Jean-Baptiste Maunier, l'humoriste Gérémy Crédeville, les comédiennes Lucie Lucas et Aurélie Pons et l'ex-candidat de "Koh-Lanta" Moussa Niang.

Tout ce joli monde fera face à un jury renouvelé, à part Chris Marques qui fait son retour. Il sera accompagné de Denitsa Ikonomova, quatre fois lauréate du programme qui quitte la troupe des danseurs pour juger les candidats ; du danseur de l’Opéra de Paris François Alu ; et du célèbre couturier Jean-Paul Gaultier, grand fan du programme, qui apportera son expertise artistique.