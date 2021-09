Vaimalama Chaves agressée par une bande de jeunes à Paris : l’ex-Miss France porte plainte

Dans un autre message, Vaimalama Chaves explique avoir commencé à filmer son principal agresseur pour montrer les images à la police. À sa grande surprise, l’agent qui prend son appel va minimiser les faits. "Ça va, elle n’a reçu que des cailloux", lui aurait-on lancé. "Non Monsieur, je n’ai pas reçu ‘que’ des cailloux", rétorquera la jeune femme. "Ils ont essayé de me voler mon téléphone, ils se sont amusés à m’en jeter (des cailloux – ndlr) davantage lorsque je partais. Ils m’ont entourée lorsque j’essayais d’appeler le 17."

Un peu plus tard dans la soirée, Miss France 2019 a finalement annoncé avoir porté plainte : "Les choses n’en resteront pas là. Si moi j’ai vécu ça et que j’ai pu vous le montrer, des milliers d’autres subissent pareil et pire et ne disent rien. Le silence n’a pas lieu d’être", écrit-elle. "S’il vous arrive une agression, quelle qu’elle soit, dites-le. À tout le monde, faites savoir ce qu’il se passe parce que ce n’est pas votre faute."