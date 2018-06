Danser au milieu des animaux : on a testé la Silent Zoo du Parc zoologique de Paris

Organisé comme l'an dernier en association avec Time Out dans le cadre des nocturnes, ce "Silent Zoo" - "zoo silencieux" offre une déambulation des plus funs dans les différentes zones du parc. Dans les oreilles, c'est trois DJ londoniens, trois chaînes, trois ambiances. Un bouton sur le côté permet de passer de l'une à l'autre, si vous aimez la pop internationale, le disco des années 1970-80 ou des sonorités un peu plus soul. On s'est ainsi surpris à danser sur du Justin Timberlake tout en saluant les loutres et à reprendre la chorégraphie du "Staying Alive" des Bee Gees au moment d'entrer dans la grande serre tropicale.