Pourquoi Dawson ne méritait pas d’être le héros de sa propre série

"Je trouve ça hilarant de travailler six ans sur un programme, pendant près de 120 heures et de voir tout ça être réduit à 3 secondes", s’amusait James Van Der Beek lors des retrouvailles du casting à l’occasion des 20 ans de Dawson, en 2008. Une séquence culte qui fait au final beaucoup plus rire que pleurer.

Car il faut bien le reconnaître, l’adolescent blond est tout simplement insupportable et n'appelle pas franchement à l'empathie. Le fait même que sa meilleure amie vienne obtenir son approbation avant de prendre le large avec son petit ami pose problème. Dawson Leery a choisi de vivre sa vie à travers le prisme du cinéma qu’il aime tant. "Je rejette la réalité", répète-t-il, soulignant que "la torture est un pré-requis" puisqu’il est "un artiste". Sauf qu’à vivre dans sa bulle, il semble en oublier ceux qui l’entourent. Et que ce sont les autres, plus que lui-même, qui finissent par pâtir de son comportement.

Frappé du syndrome "c’est pas ma faute", l’adolescent se plaint en permanence sans jamais vraiment se remettre en question. Alors forcément, le soulagement a été grand quand lors de l’ultime épisode Joey a mis fin de la meilleure des manières au triangle amoureux qui a tenu en haleine les téléspectateurs pendant quatre des six saisons de la série. C’est avec Pacey (Joshua Jackson) que la jolie brune a choisi de faire sa vie.

Même James Van Der Beek a reconnu que la décision finale de Joey était la bonne et qu'il était lui aussi #TeamPacey. Quand même le capitaine quitte le navire... On ne compte plus les vidéos et les articles expliquant pourquoi Pacey était le parfait petit ami. Et si c’était son nom qu’aurait dû porter la série ? Il y a quatre ans, Bustle avait imaginé ce qu’aurait été le programme en changeant de tête d’affiche. Résultat : "Un ton plus drôle, des arcs narratifs plus osés, plus de sexe et moins de pleurs". Mais tout ça aurait privé Internet d’un désormais indispensable GIF de Dawson en larmes.