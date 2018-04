"De Gaulle est de retour !", une comédie déjantée pour les 7 à 77 ans

Depuis 2016, la comédie "De Gaulle est de retour !" cartonne dans le nord du pays. Deux ans après, elle séduit toujours autant, toutes générations confondues. Il faut le dire, Matthieu Kalka et Valentin Maerte on savamment mis en scène le retour du Général de Gaulle. Ce dernier sera chaperonné par un concierge, qui est lui-même un fervent admirateur du personnage. Le Général devra ainsi se mettre à jour sur les technologies et les actualités politiques du pays. Pour les comédiens, ce spectacle est en quelque sorte un devoir de mémoire, et quoi de mieux que le rire pour faire passer le message. "De Gaulle est de retour !" est à découvrir à Berck-sur-Mer ce dimanche 22 avril.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.