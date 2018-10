Décès de Charles Aznavour : "Je suis triste mais je sais qu'il a eu une vie tellement merveilleuse", Claude Lelouch

A part la chanson, la comédie fut l'autre passion de Charles Aznavour, avec 80 films à son répertoire. Il a notamment joué pour de grands réalisateurs dont Claude Lelouch avec qui le chanteur a travaillé deux fois. En tournage à Deauville, le réalisateur lui rend un dernier hommage. "J'en garde un souvenir bouleversant... Je suis très triste mais je sais qu'il a eu une vie tellement folle et tellement merveilleuse qu'il a eu 100 vies", a-t-il confié.





