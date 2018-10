Décès de Charles Aznavour : les fans chantent ses chansons

Il savait raconter nos peines, nos joies, nos ivresses, l'amour, la jeunesse et le temps qui s'enfuit. Charles Aznavour, disparu à l'âge de 94 ans, était un homme formidable. Ses mots justes et ses refrains inoubliables resteront en haut de l'affiche dans nos têtes et dans nos cœurs. La meilleure façon de lui rendre hommage est sans doute de chanter. Parmi ses chansons les plus mémorables, "La Bohème" sera gravée à jamais dans le cœur des Français.



