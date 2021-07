Joey Jordison, le batteur du groupe de metal Slipknot, est mort à l'âge de 46 ans

Les fans de metal sont sous le choc. Joey Jordison, le cofondateur du groupe américain Slipknot et l'un des batteurs les plus importants de la scène metal, est mort à l'âge de 46 ans, a annoncé sa famille, mardi 27 juillet, dans un communiqué. Jordison, l'un des trois cofondateurs de Slipknot, avait contribué à la notoriété, dans les années 2000, de ce groupe composé de neuf musiciens.

Réputés pour leurs masques d'horreur et leurs bleus de chauffe en guise de costumes de scène, ils avaient émergé sur la scène metal au milieu des années 1990 avec un son encore plus agressif - alors devenu un succès commercial -, et avaient influencé les générations futures. Derrière les pantomimes sur scène et les frasques se trouvait un groupe maîtrisant la technique, propulsé par la batterie à grande vitesse et les battements sans relâche de Joey Jordison, ainsi que ses talents pour l'écriture de certaines des chansons les plus connues du groupe.

Slipknot a travaillé avec le légendaire producteur Rick Rubin pour son troisième album et a remporté son premier Grammy en 2006. Jordison avait eu son moment de gloire individuelle en étant élu meilleur batteur des 25 dernières années par les lecteurs du magazine Rythm, consacré à la batterie, en 2010.