"Déconfinons la culture" : le monde du spectacle appelle Macron à "changer de méthode"

"Le spectacle vivant, le cinéma, c'est le plaisir de vivre ensemble" insiste notamment Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français, qui compte parmi les signataires d'une lettre ouverte au chef de l'Etat publiée dans les colonnes du Parisien. Et de rappeler que la culture n'est pas un bien de consommation comme les autres.

Les organisations signataires, qui comptent aussi le Camulc (cabarets, music halls), l'Adagp (arts graphiques et plastiques), le Profedim (producteurs, ensembles, diffuseurs), la Sacem, le Prodiss (spectacle musical et de variété), la fédération des cinémas, la société des réalisateurs de films et d'autres encore, réclament aussi "la mise en œuvre des aides prévues par le plan de relance" et "des mesures complémentaires". Comme par exemple, des financements pérennes pour l'équipement des salles dans le respect des contraintes sanitaires (ventilations, etc.). Selon elles, "la France risque tout simplement de créer une génération sacrifiée d'artistes et d'acteurs culturels" et "nombre d'entre eux vont devoir renoncer à leur métier, faute de pouvoir en vivre".