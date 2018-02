Découvrez "la Raison d'Aymé", une nouveauté théâtrale à mourir de rire

"La Raison d'Aymé" raconte l'histoire d'un riche industriel qui vient d'épouser une jeune femme de 30 ans sa cadette, Chloé. Il aime et se croit aimé ! Mais sa femme n’est intéressée que par son argent. Cette comédie qui flambe sur les planches est à voir et à revoir en famille. Truffée de surprises, colorée et loufoque, cette représentation donne également des leçons de vie qui reflète certaines réalités du mariage.



