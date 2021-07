Découvrez la robe de mariée de Nabilla créé par Jean-Paul Gaultier

Just married. Nabilla a enfin dévoilé à ses fans la photo de sa robe de mariée. La star de la téléréalité qui a dit oui pour la deuxième fois à son compagnon Thomas ce mardi 6 juillet au château de Chantilly est restée, jusqu'ici, très discrète sur le déroulé de son mariage. Et pour cause : la maman de Milann a signé un contrat avec Amazon Prime pour la diffusion d'une série documentaire dont elle est l'héroïne. Baptisée Sans filtre, le programme dévoilera les coulisses de la somptueuse fête qui s'est déroulée loin des paparazzi.

"Je me livre à 100%. J’ouvre les portes de mon intimité et j’assume tout mon parcours : les hauts mais aussi les bas", assure la principale intéressée dans un communiqué diffusé ce jeudi par la plateforme. En parlant de bas, Nabilla a eu son lot d'émotions puisque le couple s'est fait cambrioler et dérober plus de 150 000 euros d'effets personnels le soir de leur mariage.