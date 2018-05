Découvrez "Voicenotes", le deuxième album de Charlie Puth

Deux ans après son premier album certifié disque de platine en France, Charlie Puth en sort un nouveau, "Voicenotes", composé de treize titres. Son premier tube, "See You Again", affiche trois milliards de vues sur YouTube et le deuxième, "Marvin Gaye", est à 555 millions de vues. A 26 ans, le chanteur, pianiste et auteur-compositeur étend son succès à l'international avec un style de musique pop, teintée de RnB et de soul. Le disque, qui dévoile également une collaboration avec les Boyz II Men, sort ce vendredi.



