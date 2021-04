Déjà de retour en Californie, le prince Harry manque l’anniversaire de la reine

Son séjour n’aura duré qu’une semaine. Une semaine pendant laquelle il aura pu dire adieu à son grand-père et retrouver ses proches pour la première fois depuis un an. Et depuis son interview choc à Oprah Winfrey dans laquelle il accusait la famille royale de racisme. Le prince Harry ne s’est pas éternisé sur le sol britannique qu’il a quitté ce mardi, selon les tabloïds anglais.

La presse britannique s’est demandé tout le week-end si le prince Harry allait prolonger sa visite au moins jusqu’à ce mercredi, qui voit sa grand-mère Elizabeth II célébrer ses 95 ans. Son premier anniversaire sans le prince Philip en plus de sept décennies. La reine, qui respecte quinze jours de deuil, devrait occuper sa journée en promenant ses chiens et en recevant la visite de quelques membres de sa famille au château de Windsor, selon plusieurs spécialistes de la royauté.

C’est dans sa résidence de Frogmore Cottage, à deux pas, que le duc de Sussex s’est isolé à son arrivée en Angleterre. Incapable de voyager sur ordre des médecins en raison de sa grossesse, son épouse Meghan avait fait parvenir une note manuscrite et une gerbe de fleurs pour les funérailles du prince Philip. À l’issue de la cérémonie, Harry a été aperçu discutant avec son frère William. Suffisant pour que les médias louent le rôle d’entremetteurs joué par Kate et le prince Charles . Ce dernier, qui a pris le large au pays de Galles pour faire son deuil, n’a d’ailleurs pas pu s’entretenir avec son fils avant son départ selon plusieurs sources.

"On m’a informé la semaine dernière que son planning était serré. Évidemment Meghan est très enceinte, il doit rentrer", commentait le correspondant royal du Daily Mirror Russell Myers mardi matin, indiquant que la duchesse de Sussex pourrait donner naissance à sa fille dans six semaines. "Charles voulait le voir, mais on lui a dit que le planning de son fils ne le permettrait pas", poursuit-il. Père et fils auront une nouvelle chance de se parler de visu en juillet prochain, lorsque Harry reviendra à nouveau au Royaume-Uni pour inaugurer une statue de sa mère Lady Di dans les jardins de Kensington Palace.