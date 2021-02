Déjà sans Samantha, la suite de "Sex and the City" pourrait aussi se passer de Big

L’absence de Samantha Jones avait déjà du mal à passer. Celle annoncée de Big sonne comme un nouveau coup dur porté à And just like that…, la suite de Sex and The City qu’a commandée la plateforme HBO Max.

Le toujours bien informé Page Six affirme que cette nouvelle série se fera sans Chris Noth, l’autre moitié du couple Carrie-Big que le public a adoré détester pendant six saisons et deux films. La publication new yorkaise avance aussi que David Eigenberg ne reprendrait pas son rôle non plus, privant Miranda de son époux Steve.