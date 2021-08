Pour sa 1000e, "Demain nous appartient" s’offre un nouveau générique signé Vianney

Le chanteur de 30 ans a commencé à travailler sur ce projet "il y a six à huit mois". "C’est simplement une affaire d’amitié puisque c’est Matthieu Gonet, que je connais, qui s’occupe de la musique sur la série et qui m’a fait cette proposition", raconte-t-il au Parisien .

Vianney explique avoir écrit deux chansons. "L’une était plus dynamique, plus pop, plus dans l’esprit d’un générique. Mais la production a préféré "Nos lendemains", qui démarre comme une ballade avant de monter crescendo", dit-il au sujet de ce morceau qu’il interprète également. Il assure que "c’est plus facile d’écrire une chanson comme ça que de commencer un album". "Là, j’avais la chance d’avoir un thème, la résilience, que je trouve merveilleux et inspirant", ajoute-t-il. Pour la musique, il dit n’avoir reçu "aucune consigne". "Je pense que s’ils ont fait appel à moi, c’est qu’ils voulaient que je fasse quelque chose qui me ressemble", poursuit-il.