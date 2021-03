Dans un documentaire cathartique, la chanteuse Demi Lovato révèle avoir été violée à deux reprises

"Quand ils m’ont trouvée, j’étais nue et bleue. J’ai littéralement été laissée pour morte après qu’il a abusé de moi", se souvient Demi Lovato, citée par plusieurs médias américains dont People . "Quand je me suis réveillée à l’hôpital, ils m’ont demandé si j’avais eu une relation sexuelle consentie. J’ai eu un flash dans lequel il était au-dessus de moi et j’ai dit oui. Ce n’est qu’un mois après l’overdose que j’ai réalisé : 'Tu n’étais absolument pas en état de prendre une décision consentie’'", insiste-t-elle.

Demi Lovato affirme avoir partagé ce qui lui était arrivé avec des adultes. Sans que son agresseur, un autre jeune acteur, ne soit inquiété de quoi que ce soit. Alors elle a tenté de "prendre leur contrôle" en l’affrontant elle-même. "Je l’ai appelé un mois après et j’ai essayé d’aplanir les choses en reprenant le dessus. Mais ça n’a eu pour effet que de me faire me sentir plus mal", admet-elle. Obligée de "voir cette personne tout le temps", elle "a arrêté de manger et a trouvé d’autres moyens de se relever". Aujourd’hui, elle se tient à nouveau debout et est bien décidée à aller de l’avant. Ce n’est pas un hasard si son prochain album, prévu pour le 2 avril, s’intitule The Art of starting over. "L’art de recommencer à zéro". Tout un symbole.