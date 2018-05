Demi-soeurs et inséparables

Le film "Demi-sœurs", de Saphia Azzeddine et François-Régis Jeanne, met en avant la vie de trois jeunes femmes très différentes par leur mode de vie. Il s'agit de Lauren, Salma et Olivia. En effet, elles sont des demi-sœurs. Cependant, elles l'ignoraient jusqu'au jour de la mort de leur père inconnu, qui leur a légué un joli appartement. Ainsi, elles se trouvent dans l'obligation d'apprendre à vivre ensemble. Alors, comment vont-elles cohabiter ? Les trois actrices, Sabrina Ouazani, Alice David et Charlotte Gabris, sont venues sur notre plateau ce lundi 28 mai 2018 pour en parler. A noter que la sortie du film est prévue mercredi 30 mai 2018.