La "JPP TV" de Jean-Pierre Pernaut est en ligne !

On l'attendait, elle est arrivée ! Alors qu'il quittera les manettes du 13H de TF1 ce vendredi 18 décembre, après 33 ans de bons et loyaux services, Jean-Pierre Pernaut continuera à donner la parole aux téléspectateurs et à défendre la France des régions à travers une série de projets qu'il va développer au sein du groupe TF1. À commencer par la JPP TV, ou Jean-Pierre Pernaut TV, qui arrive ce jeudi 17 décembre. Au programme : des playlists thématiques autour du patrimoine, de l’environnement, de la culture et de l’actualité régionale.

"L'ambition est de permettre aux gens de garder ce lien très fort que Jean-Pierre a tissé avec son public depuis 30 ans. Ce qu'ils ont partagé ensemble toutes ces années chaque jour à 13h, c'est cet amour des régions, du patrimoine, de nos terroirs, des savoir-faire artisanaux et des sublimes paysages qui font la France", nous précise Olivier Ravanello, directeur de l'information digitale chez LCI. Avant d'ajouter : "Notre volonté est de faire un site qui donne envie d'y rester et d'y revenir régulièrement, un peu comme on utilise les plateformes comme Salto ou Netflix, même si évidemment nos ambitions sont plus mesurées !"