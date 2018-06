Des anciens présidents écrivains !

L'ancien président américain Bill Clinton a coécrit son premier roman "The president is missing" avec le maître du suspense James Patterson. La chaîne télévisée Showtime en aurait entre autres acheté les droits. A noter que l'ancien président a déjà publié quatre mémoires, mais il s'agit de son premier roman de fiction. Par ailleurs, Jimmy Carter avait aussi écrit un roman, "The Hornet's Nest" ou "Le nid de frelons". Quid des ex-présidents français et de leurs œuvres ?



