Des artistes ont rendu hommage à Jacques Brel

Les chansons de Jacques Brel font partie du patrimoine de la francophonie. Et pour rendre hommage à l'artiste mort il y a 40 ans, son neveu Bruno Brel a publié un livre qui raconte 40 de ses chansons. Maurane, quant à elle, avait enregistré douze chansons de Jacques Brel avant sa disparition. L'album de la défunte chanteuse, qui a été finalisé par sa fille Lou Villafranca, est enfin sorti. Enfin, Alain Marouani, le photographe de Jacques Brel, a publié de très belles photos de l'artiste dans un ouvrage.



