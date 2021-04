"Des douleurs atroces" : Moundir de retour à l’hôpital pour soigner des complications liées au Covid-19

Déjà victime d’une embolie pulmonaire, Moundir dit avoir eu peur qu’un "caillot se cache au niveau de mon cou". Un scanner confirme finalement que ce caillot "commence à partir". "Mais par contre, on m’a décelé un épanchement pleural", écrit-il, expliquant qu’il s’agit d’"eau en poche qui crée les douleurs" dans ses poumons déjà touchés à 75% par le Covid-19. "Le contrecoup fut pour moi une délivrance car malgré les douleurs, je me dis que c’est bon maintenant, que le Covid m’a tout donné", estime-t-il.

Début avril, Moundir révélait avoir perdu 18 kilos et 6% de sa masse musculaire après ses 15 jours d’hospitalisation, dont quatre passé en réanimation. "Je m’étais résigné à accepter ma mort", confessait-il. Désormais, l’ancien participant de "Danse avec les stars" ne veut plus regarder en arrière. Il n’a en ligne de mire que les six prochains mois qui mêleront "entraînement physique" et "protocole naturopathe" pour "laver son corps de tous les produits qu’on lui a injectés en plus de tous les rayons scanner, IRM…" Sa nouvelle devise ? "Parce que chaque jour compte".