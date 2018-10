"Dialogue aux enfers" avait été écrit à l'origine pour dénoncer la fausse démocratie de Napoléon III. Il a ensuite été réadapté, 150 ans plus tard par Marcel Bluwal. La pièce est jouée au théâtre de Poche-Montparnasse à Paris, et elle est brûlante d'actualités. On s'attendait notamment à voir quelques similitudes avec les grandes Guerres du 20e siècle, mais étonnamment elles sont plus récentes, plus proches de nous.