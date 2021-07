Diana Ross, Barbra Streisand, Edith Piaf... Le prince Charles révèle sa playlist pour danser Le prince Charles et Lisa Shannon esquissent quelques pas de danse à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en novelbre 2012. − AFP

PARTY TIME - Alors qu'il participait à une journée d'hommage aux soignants, le père de William et Harry a dévoilé la liste de ses 13 chansons préférées pour danser.

Il a des goûts très éclectiques. Lors d'une interview accordée à la Hospital Broadcasting Association (HBA) dans le cadre de la journée d'hommage aux soignants, le Prince Charles a dévoilé la liste de ses 13 chansons préférées. La playlist diffusée sur Spotify, débute avec Givin' Up, Givin' In de The Three Degrees, qui lui donne une furieuse envie de se précipiter sur le dancefloor. "C'est l'un de mes titres préférés et qui me procurait, il y a longtemps, une irrésistible envie de me lever et de danser", a révélé le fils de la reine Elizabeth.

Parmi les chansons on trouve également pêle-mêle Lulu's Back In Town, de Dick Powell, un titre datant de 1935 qui le rend "heureux", car il lui rappelle sa grand-mère ; Upside Down de Diana Ross ou The Click Song de Miriam Makeba. Le prince de Galles est également fan de la harpiste galloise Catrin Finch et du groupe folklorique écossais Old Blind Dogs.

Sans oublier les classiques de la chanson française comme La Vie en rose d'Edith Piaf, La Mer de Charles Trenet mais aussi de Don't Rain On My Parade de Barbra Streisand, qu'il se souvient avoir vu en concert en Californie dans les années 1970 et dont il est un grand fan. "J'ai toujours été un grand admirateur de cette actrice et chanteuse américaine incroyablement polyvalente", a déclaré Charles, à qui la rumeur avait prêté une liaison avec elle...

Rania Hoballah

