Fan du PSG, cheffe d’entreprise… Qui est Diane Leyre, Miss France 2022 ?

PORTRAIT EXPRESS – Miss Ile-de-France, 24 ans, a été élue ce samedi 11 décembre à Caen. Focus sur celle qui va partir à la rencontre des Français dès que possible.

Elle ne connaissait pas grand-chose au monde des Miss avant que sa cousine Illana Barry ne soit élue Miss Languedoc-Roussillon l’an dernier. Et voilà que c’est elle qui ramène le Graal des concours de beauté au sein de leur famille. Diane Leyre a été sacrée Miss France 2022 ce samedi 11 décembre à Caen devant plus de 4400 personnes réunies dans un Zénith masqué, mais surexcité.

Ici c’est Paris

Elle a vu le jour à Paris et y a vécu presque toute sa vie. Diane Leyre est née en 1997, l’année où la représentante de la capitale a porté la couronne de Miss France pour la dernière fois. "Je crois aux belles coïncidences. Comme quoi, 24 ans après, c'était le moment", glisse-t-elle quelques minutes après sa victoire. Elle vit dans le 7e arrondissement, non loin du futur appartement de fonction qu’elle occupera pendant un an. Une situation inédite qui amuse déjà Sylvie Tellier.

Une vraie businesswoman

Titulaire d’un Bachelor (bac+4) en business et administration, elle travaille comme promotrice immobilière. "J’ai toujours rêvé d’être entrepreneur, malgré les risques et les sacrifices que cela engendre. J’aime l’idée de créer tout par moi-même et de jouer sur ma créativité", nous disait-elle avant l’élection. Pendant que certains zonaient sur leur canapé en plein confinement, elle a décidé de créer sa propre entreprise de bandoulières pour sacs à main. "J’avais envie de tout faire de A à Z : créer le site, trouver les fournisseurs… Cela a super bien marché mais, quand j’ai repris le travail, je ne pouvais pas concilier les deux. Mon but était d’acquérir de l’expérience", glisse-t-elle à TV Mag.

L’auberge espagnole

Pour grandir un peu plus, elle a choisi de traverser la frontière. Direction Madrid où elle a suivi pendant quatre ans les cours d'une prestigieuse école de commerce. Son quotidien semblait un peu ressembler à celui de Romain Duris dans le film de Cédric Klapsich. "Je vivais avec des gens qui venaient des quatre coins du monde. Mes meilleurs amis sont mexicains, russes, chinois, japonais…", se souvient-elle dans TV Mag. Aujourd'hui, Diane Leyre parle couramment l'anglais et l'espagnol.

La famille avant tout

Sa petite manie ? "Dans tous mes déplacements, j’appelle ma maman. Je lui raconte ma journée, où je vais... C’est notre moment à nous pour pouvoir discuter si je n’ai pas le temps de passer la voir", nous racontait-elle avant d'être élue Miss France. Diane Leyre est très proche de sa famille, qui est venue la soutenir à Caen samedi. Son frère aîné a même fait spécialement le déplacement depuis Londres.

Un cœur à prendre

Ce n’est pas nous, mais elle qui le dit. Interrogée par Paris Match sur sa vie sentimentale, Diane Leyre raconte être "un cœur à prendre" avant d'user de la sempiternelle pirouette. "Mais plus de 67 millions de français ont pris leur place dedans récemment...", lance-t-elle. Après tout, la vie privée n'est-elle pas faite pour rester privée ?

Passion PSG, passion Céline

Quand on lui a demandé qui était son icône, elle nous a répondu Céline Dion. "J’aime autant le personnage que les chansons", assure-t-elle. Grande amatrice de la série Friends et de comédies romantiques, Diane Leyre a aussi un petit faible pour le ballon. En particulier pour le club de la capitale qui s'est fendu d'un tweet pour la soutenir avant la cérémonie. De là à dire que le PSG lui a permis de l'emporter...

Déjà une star sur Instagram

On espère pour elle que son téléphone était sur silencieux. Car dès qu'elle le rallumera, Diane Leyre ne pourra que constater sa soudaine popularité numérique. Alors qu'elle comptait un peu plus de 26.000 abonnés samedi en fin d'après-midi et ne figurait pas parmi les candidates les plus "in" sur Instagram, son nombre de followers a grimpé en flèche après son sacre. Elle est désormais suivie par plus de 222.000 personnes. Un nombre qui ne devrait faire qu'augmenter dans les prochaines semaines.

Delphine DE FREITAS, à Caen

