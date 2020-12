EN DIRECT - "Mesdames messieurs, bonjour" : Jean-Pierre Pernaut présente son dernier 13H

LE DERNIER DISCOURS





Après avoir passé en revue les sujets du jour et demandé des nouvelles du couple Macron, la conférence de rédaction s'achève sur un discours du patron.

"Merci pour cette dernière conf. Ça a été un bonheur toutes ces années pour moi. Qui était à la première conf ? Tu te souviens que j'étais gentil ?", s'amuse Jean-Pierre Pernaut.





"Je suis content car on a vraiment bien bossé et le 13H tient parce que vous êtes là, c'est une rédaction formidable. J'ai des souvenirs qui repassent, mais je ne m'en vais pas à la retraite hein ! Et vous avez de la chance car Marie-Sophie est super, elle s'est bien intégrée à l'équipe", a-t-il rappelé à ses équipes à propos de Marie-Sophie Lacarrau, qui lui succèdera en janvier.





"Que voulez-vous que je vous dire de plus ? Je suis désolé pour mes colères mais c'était à cause du stress, quand on rate quelque chose ça me stresse. Je pense qu'on peut faire mieux c'est pour cela que les audiences vont monter au mois de janvier", prédit le journaliste.





"On s'est éclatés, on est dans une bonne maison et c'est pour ça que j'y reste. Mon bureau est au deuxième étage, merci à tous et bonne journée", lance-t-il avec le sourire mais très ému sous les applaudissements de son équipe. "Allez, on se revoit en plateau !".