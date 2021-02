"Cruella" : Emma Stone est "brillante, méchante et un petit peu folle" dans la première bande-annonce

Le film réalisé par Craig Gillespie (Moi, Tonya) racontera comme l’arnaqueuse désireuse de se faire un nom dans le milieu de la mode perd pied après sa rencontre avec la so chic et so snob baronne von Hellman, incarnée par la pétillante Emma Thompson. L’ambiance promet d’être sombre et complètement barrée, à l’image de son héroïne qui a toujours ce rire machiavélique. Cruella doit étendre ses griffes au cinéma en mai prochain. Si la sortie est programmée pour le 21 mai aux Etats-Unis, Disney France se montre prudent en ne donnant pas de date précise. Car la situation sanitaire est encore susceptible de chambouler des calendriers bien instables depuis un an.