"Cette série va changer des vies" : la romcom LGBT+ "Love, Victor" arrive enfin en France

Le projet est annoncé comme une production Disney+ mais change de diffuseur en même temps qu’il change de titre. C’est sur la plateforme Hulu, jugée plus adulte, que Love, Victor démarre à l’été 2020. La série repart à Creekwood High, l’ancien lycée de Simon, et suit un nouvel élève lui aussi en quête d’identité. "Mon histoire est confuse. Certains mecs aiment les mecs. Certains mecs aiment les filles. Certains mecs aiment les deux. Je ne suis même pas sûr de mes goûts", souffle-t-il dès la bande-annonce.

Une représentation d’autant plus importante que Victor est latino. Dès l’arrivée de la famille Salazar dans son nouvel appartement, le premier réflexe des parents est d’accrocher une croix au mur. "C’est très, très latin", s’amuse Ana Ortiz, soulignant que la série "essaie d’être la plus honnête possible".

Même quand il s’agit d’évoquer le rôle sombre que peut jouer la religion sur certains jeunes en recherche d’eux-mêmes. "Dans notre communauté, l’homosexualité est encore taboue", souligne celle qui jouait déjà la mère d’un fils gay dans la série Ugly Betty. Sauf qu’Hilda "était très tolérante et aurait frappé tous ceux qui regardaient son fils de travers". "Je pense qu’il y a plus de mères latinas ressemblant à Isabel qu’à Hilda. Et j’espère que bon nombre de ces mères pourront se reconnaître et se dire qu’elles peuvent aussi évoluer", insiste-t-elle.