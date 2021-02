Kevin McKidd ("Grey’s Anatomy") : "J'espère qu'Owen va finir avec Teddy"

Depuis 15 ans, Grey’s Anatomy apprend à ses téléspectateurs à se montrer résilients et à surmonter les traumatismes. La clé du succès de la série, c’est son humanité ?

Je pense que c'est exactement ça. Ce qui est vraiment beau dans notre série, c’est qu’elle ne parle pas seulement des patients et de leurs difficultés. Elle évoque tout autant les médecins, ces médecins que le public aime tant. Ils ont tous des défauts, ils ont tous leurs démons et leurs crises personnelles. Le message, s'il y en a un, c'est que oui, on déconne tous. On est tous imparfaits. Mais la série raconte comment on se lève tous chaque matin en essayant d’être meilleurs chaque jour. Je crois que Grey’s Anatomy mêle parfaitement cette sorte de divertissement léger qui fait nous évader et des sujets de société très actuels. Ce sont vraiment les scénaristes qu’il faut saluer. Nous sommes juste au service de ces auteurs, qui font un travail incroyable.

Owen Hunt revient du front quand il arrive dans le premier épisode de la saison 5. Un ambulancier l’appelle "GI Joe" et Cristina Yang dit de lui qu’il est "un chirurgien de l’armée qui déchire". Comment jugez-vous son évolution, de GI Owen à Owen Super Papa ?

Je pense que ce GI Joe est toujours là ! Owen est un personnage difficile parce qu’il est plutôt abîmé. Après les guerres, il y a eu une forme de stigmatisation de ceux qui étaient au combat et sont revenus brisés psychologiquement par ce qu’ils avaient vu et vécu. Je suis fier du parcours d’Owen. Son histoire est celle d’un homme dont l’âme a été brisée par la guerre de manière significative. Il a été chef de l'hôpital, il est devenu père. Bon, ses relations amoureuses ne semblent prendre la bonne direction… (il sourit). Mais il a réussi sa vie malgré le fait que son syndrome de stress post-traumatique ne le quitte jamais, de la même manière qu'un alcoolique est toujours alcoolique. Il est sur le chemin de la guérison chaque jour. Il gère son syndrome tout en étant capable d'être un membre très fonctionnel de la société et d'avoir une contribution positive à sa communauté. C'est cette progression qui m'inspire chez lui.