Bunny Wailer, légende du reggae, est mort à 73 ans

C'était une légende du reggae. Le chanteur et percussionniste jamaïcain Bunny Wailer, est décédé ce mardi 2 mars à l'âge de 73 ans au Andrew's Memorial Hospital de Kingston (Jamaïque), a annoncé, dans un communiqué, la ministre jamaïcaine de la Culture, Olivia Grange. La ministre n'a pas précisé la cause du décès de Bunny Wailer, membre fondateur du groupe The Wailers avec Bob Marley et Peter Tosh, qui ont fait du reggae un phénomène mondial.

D'après le magazine Rolling Stones, le manager de Bunny Wailer a également confirmé la mort de l'artiste qui faisait des allers retours réguliers à l'hôpital depuis son accident vasculaire cérébral en juillet 2020. Né en avril 1947, Bunny Wailer, de son vrai nom Neville O'Riley Livingston, était un ami d'enfance de Bob Marley. Avec leur camarade de classe Peter Tosh ils fondent en 1963, le groupe The Wailers qui connaîtra un succès mondial. Il a travaillé sur les deux albums "Catch A Fire" et "Burnin'", avant de se lancer dans une carrière solo en 1974.