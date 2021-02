Disparition de Faustine Nogherotto : Nikos et Nagui rendent hommage à l'ex-candidate de la "Star Ac"

Elle a perdu son combat contre la maladie. Faustine Nogherotto, candidate de la sixième "Star Academy" en 2006, est décédée ce vendredi 29 janvier à l’âge de 31 ans, comme l'ont annoncé ses proches. La jeune femme qui avait été éliminée du château de Dammarie-lès-Lys après six semaines de compétition, souffrait d'une maladie auto-immune incurable. "La vie est injuste, ma soeur avait tout pour elle la beauté la gentillesse une pureté dans la voix. Elle souffrait tellement... maintenant elle est apaisée", a réagi sa sœur Noémie Nogherotto sur Facebook.

"Les amis, Faustine, atteinte de la même maladie que moi, l'EM/SFC, nous a quittés hier. Elle était belle, intelligente et c'était une battante mais la maladie l'a fauchée", a également réagi de son côté un de ses amis proche, atteint lui aussi de ces deux pathologies méconnues : l'encéphalomyélite myalgique et le syndrome de Gougerot-Sjögren. Diagnostiquée en 2010, la jeune femme avait raconté au magazine Closer l'enfer qu'elle vivait au quotidien.

"Je souffre le martyre, mais il n'existe aucun traitement pour ces pathologies. Je suis en permanence dans un état d'épuisement extrême. Ni le repos, ni le sommeil ne me permettent de récupérer. La migraine et les douleurs articulaires et musculaires ne me quittent pas. La maladie m'a volé mon corps et, pour le moment, ma carrière. Certes, on n'en meurt pas, mais franchement, ce n'est pas vivable", admettait-elle.