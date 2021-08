Mort de Raoul Cauvin, le papa de la BD à succès "Les Tuniques Bleues"

Avec Les Tuniques Bleues, il a connu un succès mondial durant un demi-siècle. Le scénariste belge Raoul Cauvin est décédé ce jeudi à l’âge de 82 ans, trois mois après avoir annoncé sur son blog être atteint d’un cancer incurable. C’est Dupuis, sa maison d’édition, qui a annoncé la disparition de "l’un des plus grands hommes de la bande dessinée".

Lancée en 1968, Les Tuniques Bleues raconte avec humour les aventures de deux soldats américains, un militariste convaincu et un autre engagé malgré lui, qui combattent les "Sudistes" pendant la Guerre de Sécession (1861-1865). Avec plus de 15 millions d'albums vendus en français - sans compter les traductions en anglais, allemand, néerlandais et d'autres langues-, ces Laurel et Hardy de la BD ont fait découvrir le conflit américain à bon nombre d'Européens.