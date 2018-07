Dita Von Teese, l'icône du burlesque au Casino de Paris avec "The Art of the Teese"

Dita Von Teese affiche presque complet dans toute l'Europe pour sa tournée "The Art of the Teese", tant la demande est forte. L'icône incontestée du cabaret burlesque passera par le Casino de Paris les 8, 9 et 10 novembre prochains, accompagnée de plusieurs intervenants qu'elle aime appeler son "Vontourage". Son spectacle, qui est un condensé de glamour, de séduction et d'humour, va également émerveiller les amateurs de mode. La star vous proposera ses plus célèbres numéros.



Ce jeudi 5 juillet 2018, Karima Charni, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente "The Art of the Teese", le spectacle de Dita Von Teese. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 05/07/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.