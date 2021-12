Dix morts au Festival Astroworld : le rappeur Travis Scott sort du silence

Sur les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on peut voir et entendre de nombreux spectateurs horrifiés par les conséquences de bousculade. Travis Scott, lui, affirme qu’il n’a pas envisagé de mettre un terme au spectacle plus tôt. "Je me suis interrompu plusieurs fois pour m’assurer que tout le monde allait bien", explique-t-il. "Mais on ne peut pas aider davantage que ce qu’on voit et ce qu’on vous dit."