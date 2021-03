"Au cœur de la crise" : LCI donne la parole à ceux qui ont affronté en première ligne cette année inédite

Pour la première fois, ils ont accepté de se confier sur leur ressenti. Comment ont-ils fait face à l’épidémie ? Comment l'ont-ils vécue ? Quelles décisions délicates ont-ils été amenés à prendre ? Parmi les témoignages forts, on retrouvera celui de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, qui parlera de son expérience de la maladie. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, Anne Hidalgo, maire de Paris, Jean Rottner, président de la région Grand Est et Christian Estrosi, maire de Nice, qui reviendra notamment sur la chloroquine.

Comme tous les Français, ils ont vécu une année inédite. Ce dimanche 14 mars, LCI diffusera un documentaire intitulé Covid. Au cœur de la crise. Ils racontent*. Signé Hélène Bonnet, il donnera la parole à des ministres, des médecins et des décideurs pour recueillir leurs impressions sur la façon dont ils ont affronté l'une des plus grandes crises sanitaires de ces derniers siècles.

De nombreux médecins et professionnels de santé, en première ligne depuis un an, reviendront également sur cette crise sanitaire. Karine Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses de l'Hôpital Saint-Antoine, le Pr Jean-François Timsit, chef du service de réanimation et des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, et Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris, partageront leurs expériences personnelles. Sans oublier le témoignage inédit du fils de Patrick Devedjian qui a accepté de se confier sur la mort de son père, décédé des suites du Covid-19 le 28 mars dernier.

"Au cœur de la crise", un documentaire de 52 min à découvrir le 14 mars à 20h50 sur le canal 26.