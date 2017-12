"Douce Nuit", un succès mondial d'origine autrichienne

"Douce Nuit", de son titre original "Stille Nacht", a résonné pour la première fois à Oberndorf. Après la messe de minuit du 24 décembre 1818, le prêtre Joseph Mohr et l'instituteur Franz Xaver Gruber ont interprété le célèbre chant de Noël. Ce dernier évoque la pauvreté de l'époque et la condition des gens après les guerres napoléoniennes.



