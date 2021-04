"Downton Abbey" reviendra au cinéma pour Noël

SURPRISE – La famille Crawley rouvre les portes de son domaine pour un deuxième film dont le tournage débutera la semaine prochaine en présence du casting original de la série et de nouveaux visages, dont la Française Nathalie Baye.

La fête était prévue de longue date. Mais le carton d’invitation vient tout juste d’être envoyé. Focus Features et Universal Pictures ont confirmé que la série Downton Abbey prolongerait son aventure au cinéma avec un deuxième film dont la sortie est programmée pour Noël. Le tournage de cette suite doit démarrer la semaine prochaine sous la direction de Simon Curtis, déjà réalisateur de My Week with Marilyn avec Michelle Wiliams, La Femme au tableau avec Helen Mirren et Dans les yeux d’Enzo avec Milo Ventimiglia.

Le créateur de la série toujours à l'écriture du scénario

Deux ans après un premier film qui voyaient les Crawley et leurs domestiques recevoir la visite de la reine d’Angleterre, les spectateurs retrouveront la chic famille d’aristocrates anglais pour de nouvelles péripéties dont on ne sait encore pas grand-chose. Si ce n’est que le scénario sera signé Julian Fellowes, le créateur de la série. De quoi assurer une continuité dans le développement de personnages cultes qui retrouveront leurs interprètes originaux.

En vidéo "Downton Abbey": les héros du film nous délivrent une leçon d'étiquette royale

Hugh Bonneville (Robert Crawley), Elizabeth McGovern (Cora Crawley), Michelle Dockery (Lady Mary), Laura Carmichael (Lady Edith), Allen Leech (Tom Branson), Jim Carter (M. Carson) ou encore Phyllis Logan (Mrs Hughes) reprendront les rôles qu’ils ont créés il y a maintenant 11 ans pour la télévision. Un casting d’exception que rejoignent quatre nouveaux acteurs. Hugh Dancy (Hannibal), Laura Haddock (White Lines), Dominic West (The Affair et le prochain prince Charles de The Crown) et la Française Nathalie Baye viendront donner du fil à retordre au clan d’aristo le plus cool de Hollywood.

L’attente des fans est grande autour de ce second volet après le succès du premier. Sorti en septembre 2019, Downton Abbey avait fait mieux que Brad Pitt en astronaute et Sylvester Stallone dans le costume de Rambo en s’emparant de la tête du box-office américain dès son premier week-end d’exploitation. En France, plus de 500.000 curieux s’étaient rendus en salles en trois semaines.

>> Downton Abbey - l'intégrale de la série est disponible sur Salto

Delphine DE FREITAS