Dua Lipa, le "phénomène international de l'année" au festival LollaPalooza

Le fameux festival LollaPalooza, qui est l'un des plus éclectiques au monde, revient à Paris pour la deuxième année consécutive après son succès notamment à Berlin, à Chicago et à São Paulo. Parmi tous les artistes proposés, Dua Lipa se produira dimanche prochain. A 22 ans, ce jeune prodige de la pop a déjà vendu un million d'albums et sa notoriété dépasse les frontières britanniques. Avec sa voix éraillée et son énergie communicative, elle est sans doute le phénomène international de l'année. La star britannique a été choisie pour interpréter la BO du prochain "James Bond" qui sortira en 2019, après Adèle et Sam Smith. Découvrez l'étendue de son succès en images.



