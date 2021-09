"Dune" avec Timothée Chalamet et Zendaya : l'adaptation ciné d'un roman de science-fiction culte

Des millénaires après notre ère, tribus et potentats s'affrontent pour le contrôle de l'épice, un mélange qui prolonge la vie et offre des pouvoirs prophétiques. Il se récolte sur une planète de sable brûlant, infestée de redoutables vers géants, baptisée Arrakis, ou Dune. Avec le premier des six volumes du cycle de Dune, Frank Herbert a posé en 1965 les bases d'un "space opéra" qui deviendra une œuvre majeure de la science-fiction, à l'influence considérable, dans Star Wars notamment.

Côté acteurs, Timothée Chalamet s'approprie le rôle principal, celui de Paul Atréides, jeune prince destiné à devenir le prophète d'Arrakis, reprenant le flambeau porté par Kyle MacLachlan chez Lynch. Jouer dans Dune, était "un honneur unique dans une vie", a déclaré le Franco-américain de 25 ans, dont l'air juvénile et délicat évite au film, ponctué de combats et de scène d'action, un trop-plein de testostérone. "Le plus grand défi (du tournage) était, de loin, de gérer et de maîtriser la chevelure" de cette jeune étoile de Hollywood, coiffé en bataille, a plaisanté Denis Villeneuve.