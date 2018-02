Dunkerque abrite le plus joyeux des carnavals français

Depuis ce dimanche 11 février, trois jours de fête seront vécus à Dunkerque. Bousculade, ambiance de folie et chansons animeront les rues de la ville. Ce lundi 12 février, 30 000 fêtards se sont amassés devant l'hôtel de ville, bravant la grêle pour l'habituel lancer de harengs, sans oublier le fameux "Zeutch" pour se saluer. Et enfin, l'Hymne à Jean Bart est chantée en masse. Mais mauvais temps oblige, le parapluie aussi est de la fête.



