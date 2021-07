Dusty Hill, le bassiste de ZZ Top, est mort à l'âge de 72 ans

En un demi-siècle d'existence et quinze albums, le groupe ZZ Top, fondé au Texas, est devenu l'un des piliers de l'histoire du rock et du blues américains. Dès les années 70, les ZZ Top sont devenus célèbres notamment avec le morceau La Grange. Mais leur plus grand succès commercial reste l'album Eliminator sorti en 1983 dans lequel on retrouve les tubes Gimme All Your Lovin et Sharp Dressed Man.

Dans les années 90, le groupe s'était aventuré dans un nouveau style avec des synthétiseurs avant de revenir à leurs racines. En 2004, ZZ Top est rentré au musée Rock and Roll Hall of Fame, une institution du Rock, où il avait été intronisé par le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards.