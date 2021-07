Dwayne Johnson ne jouera plus dans "Fast and Furious" et c’est sans doute à cause de Vin Diesel

Sauf que le tournage du dernier – le 8e de la franchise – ne se serait pas déroulé dans les meilleures conditions à en croire la star de Jumanji, qui s’est lâchée comme jamais sur Instagram. Dans un post depuis supprimé et datant de 2016, l’ancien catcheur s’était emporté contre des collègues non professionnels qu’il qualifiait de "poules mouillées".

Même carrure imposante. Même crâne rasé. Mais une vision des choses totalement différente. Les tensions entre Dwayne Johnson et Vin Diesel font partie de ces petites histoires de coulisses dont se délecte Hollywood. Tous les deux ont partagé l’affiche de trois films de la saga Fast and Furious.

"Ça m’a pris un moment mais je suis reconnaissant d’avoir éclairci ça. Que l’on travaille à nouveau ensemble ou pas", a-t-il ajouté, ne fermant pas la portière à des retrouvailles à l’écran. Même s’ils ont tourné toutes leurs scènes séparément pour Fast 8. Le temps a passé mais la plaie ne semble pas tout à fait refermée. À force de marteler à l’écran que "la famille est essentielle", Vin Diesel n’a pas échappé à une question sur l’absence de Dwayne Johnson dans Fast 9 après le succès du film dérivé consacré à son personnage – Hobbs and Shaw . "Hobbs était difficile à incarner. Mon approche à l’époque a été d’être à la fois tendre et ferme pour aider à ce que la prestation soit ce qu’elle devait être (…). Ça a demandé beaucoup de travail et parfois je pouvais être tendre et ferme. Pas à la Fellini mais je ferais tout ce que je peux pour obtenir des performances dans tout ce que je produis", a-t-il expliqué en juin au magazine Men’s Health .

Des propos qui ont fait "rire, beaucoup rire" Dwayne Johnson, qui viendra titiller Vin Diesel au box-office cet été avec le divertissement familial de chez Disney Jungle Cruise. "Je crois que tout le monde a ri en lisant ça. Et je m’arrêterai là", glisse-t-il au Hollywood Reporter cette semaine, "souhaitant bonne chance" à ses anciens coéquipiers de la saga Fast. "Je leur souhaite bonne chance pour Fast 9, mais aussi pour Fast 10 et 11 ainsi que le reste des films Fast and Furious qu’ils feront sans moi", conclut-il, comme un ultime adieu à Hobbs. Sauf qu’on en connaît un autre qui nous assurait qu’on ne l’y reprendrait plus. Avant de finalement passer la seconde dans la scène post-générique de Fast 9. Signe qu’à Hollywood plus qu’ailleurs, il ne faut jamais dire jamais.