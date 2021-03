LCI propose six nouveaux podcasts autour de ses émissions

Le groupe TF1 fait le plein de podcasts et lance six nouveaux formats déclinés autour des émissions phares de l’antenne de LCI et incarnés par ses personnalités. Accessibles gratuitement sur l’ensemble des plateformes de diffusion (Deezer, Apple Podcast, Spotify...) et sur notre site, ces nouveaux rendez-vous font une large place au décryptage et aux débats.

A commencer par "Les Partis Pris" avec David Pujadas. Chaque jour, "24H Pujadas" analyse l'actualité et le monde qui nous entoure. "Les Partis Pris" s'articulent autour de plusieurs éditorialistes qui donnent, chacun dans son domaine de prédilection, leurs points de vue sur les sujets du moment. Autre nouveauté : "L'interview Politique" avec Jean-Michel Aphatie qui propose de retrouver l'intégralité des entretiens du journaliste qui reçoit tous les jours un acteur de la vie politique.

Arlette Chabot propose quant à elle "Le Débat", un rendez-vous quotidien où éditorialistes et membres de la société civile confrontent leurs idées et apportent des pistes sur les grands thèmes de l'actualité. Cette saison, retrouvez notamment Claude Miller, Françoise Degois, Jean-Luc Mano, Julien Dray, André Bercoff, Guillaume Roquette, Maurice Szafran ou encore Soazig Quéméner.