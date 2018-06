Eddy Mitchell a sorti un nouvel album de reprises

À la fin des années 50, Eddy Mitchell a créé le premier groupe de rock français baptisé "Les chaussettes noires". À l'époque, lors de la sortie de leur premier disque, lui et ses amis n'étaient pas très sérieux. Après presque 60 ans de carrière, Eddy Mitchell a sorti un nouveau disque qui renferme ses plus grands tubes et quinze duos avec différents artistes dont Véronique Sanson.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/06/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.