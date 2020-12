Miss France 2021 : quelle candidate remporte la couronne sur Instagram ?

Concourir à Miss France, c’est un peu entrer en campagne pour convaincre les Français de voter pour soi. Une photo par-ci, un bon mot par là... les réseaux sociaux sont devenus un outil indispensable pour les apprenties reines de beauté désireuses d’étendre leur aura régionale. Et quel meilleur endroit qu’Instagram pour tracter ? Chaque année, les candidates sont invitées à s’y créer un compte officiel qui leur permet de partager leur quotidien de reine de beauté à coups de clichés souvent ultra travaillés.

Des pages qui ont sans doute été d’autant plus scrutées en 2020, année où le virtuel a pris le dessus. La preuve, près de la moitié de la promo Miss France 2021 dépassait les 10.000 abonnés à cinq jours de l'élection. On s’est donc penché sur les profils des 29 prétendantes à la couronne pour tenter de voir celles qui avaient déjà séduit le public plus que les autres. Suffisant pour décrocher le titre samedi 19 décembre en direct sur TF1 depuis le Puy du Fou ? Pas si sûr. Car rien ne garantit qu’un like se change en vote le jour J pour désigner la grande gagnante, élue à 100% par le public depuis onze ans.