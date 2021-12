"Quel chemin parcouru !" : 5 ans après son titre, Iris Mittenaere sera dans le jury de Miss Univers

Elle sera un visage familier dans la foule pour Clémence Botino. "J'espère que ça me permettra de me sentir plus rassurée", nous a glissé Miss France 2020, heureuse de pouvoir enfin prendre part à la compétition après dix jours à l'isolement. Lauréate il y a cinq ans, Iris Mittenaere a confirmé qu'elle ferait partie du jury de Miss Univers, dont le concours se déroule en deux temps ce week-end. Samedi, place au preliminary show qui verra les 80 candidates défiler dans leurs costumes nationaux. Dimanche, les concurrentes participeront à la grand-messe télévisée qui couronnera la gagnante.

"Quel chemin parcouru ! J’ai hâte de découvrir qui rejoindra notre grande famille !", a écrit Iris Mittenaere sur Instagram, se remémorant son arrivée aux Philippines cinq ans plus tôt "pendant la nuit". La Nordiste était "excitée et effrayée". "Je suis arrivée dans ma chambre d’hôtel mais ma roommate dormait déjà", se souvient-elle en évoquant sa camarade de chambre Yam Kaspers Anshel qui représentait Israël. "Elle devenue rapidement ma best friend de l’aventure et mon plus grand soutien. Aujourd’hui je ressens un peu le même feeling alors que j’arrive en Israël pour le 70eme anniversaire de Miss Univers. Mais cette fois... Je vais être juge !", s'enthousiasme-t-elle.