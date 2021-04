Elizabeth II a reçu le soutien de Meghan avant les funérailles du prince Philip

AFFAIRE DE FAMILLE – La presse anglo-saxonne rapporte que la reine d’Angleterre, qui a déjà repris ses activités officielles, s’est entretenue avec sa petite-fille par alliance depuis la mort de son époux.

Les près de 9000 km qui les séparent n’ont pas atteint leur relation. Elizabeth II et Meghan ont échangé après le décès du prince Philip ce vendredi. L’occasion pour la duchesse de Sussex de présenter ses condoléances à sa grand-mère par alliance qu’elle ne pourra pas voir aux funérailles ce samedi 17 avril, son médecin lui ayant déconseillé de voyager alors qu’elle est enceinte de son deuxième enfant. Une absence dont se sont délectés les tabloïds le week-end dernier. Mais la reine, elle, "comprend qu’elle ne puisse pas voyager pour le moment", souligne une de ces fameuses sources proches au magazine People.

"Meghan dit qu’aller ou pas aux funérailles du prince Philip ne changera pas ses rapports avec la reine. Elle dit que la reine comprend son absence et voudrait qu’elle reste à l’abri et en bonne santé pour le bébé", rapporte un ami de l’ancienne actrice dans le Daily Mail cette semaine. La duchesse de Sussex ne s’est exprimée officiellement qu’à travers le site de la fondation Archewell qu’elle a lancée avec son époux. Le couple y a partagé un très court texte d’hommage au duc d’Edimbourg avant que le prince Harry ne livre ses souvenirs plus personnels avec son grand-père, "maître du barbecue" quelques jours plus tard. "Meghan, Archie et moi (ainsi que ta future arrière-petite-fille) aurons toujours une place spéciale pour toi dans nos cœurs", a-t-il écrit.

Meghan est prête à pardonner et avancer - Un ami proche au Daily Mail

Lors de son interview avec Oprah Winfrey, Meghan s’était épanchée sur le lien qui l’unissait à Elizabeth II. "La reine a toujours été merveilleuse avec moi", avait-elle déclaré, racontant leur premier engagement officiel commun. De leur voyage en train à leur petit déjeuner, jusqu’à ce moment où la nonagénaire avait partagé avec elle sa couverture pour que sa petite-fille par alliance n’attrape pas froid. C’est à distance que la mère d'Archie soutiendra sa belle-famille ce samedi, lors d’un triste évènement qui signera les retrouvailles du clan Windsor pour la première fois en un an. Et pour la première fois depuis le grand déballage télévisuel diffusé alors que le prince Philip était à l’hôpital et lors duquel les Sussex ont notamment accusé la Firme de racisme. Les interactions du prince Harry, qui est à l’isolement en Angleterre avant les obsèques, avec le prince Charles et le prince William seront particulièrement observées.

L’ami de la duchesse, décidément pas avare en confidences, assure au Daily Mail que Meghan voit là "l’opportunité pour Harry de réparer sa relation avec son père et son frère". "Elle n’a pas besoin d’être là", insiste-t-il, ajoutant aussi que la jeune femme "ne voulait pas être le centre de l’attention". "Elle a dit que c’est durant ces moments difficiles qu’une famille doit se rassembler, mettre ses différences de côté et ne faire qu’un. Elle pense que c’est ce que le prince Philip aurait voulu et elle est prête à pardonner et avancer", souligne-t-il encore. L'entretien confession des Sussex se résumerait-il finalement à beaucoup de bruit pour rien ?

Du côté de Windsor, la reine reste imperturbable. Profondément marquée par la disparition de celui qui a partagé sa vie pendant plus de 73 ans, Elizabeth II a déjà repris le travail. Elle a organisé, ce mardi, une cérémonie en l’honneur de son ancien Lord-chambellan, le plus haut fonctionnaire de la cour. "Elle pense aux autres avant de penser à elle", commentait sa belle-fille la comtesse de Wessex au lendemain de la mort du duc d'Edimbourg. Une attitude que la matriarche semble appliquer à tous les membres de sa famille. Même à ceux qui ont décidé de s'exiler outre-Atlantique.

